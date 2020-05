I vip promuovono Martina Franca per la ripartenza Il turismo pugliese è promosso e supportato dai vip

In Puglia c’è una città bellissima. Siamo nel cuore della Valle d’Itria: Martina Franca, culla del barocco, della bellezza, di un fascino senza tempo, una perla circondata da meravigliosi trulli e da antiche masserie. Ed è da questa città che la regione vuole ripartire, con uno spot pubblicitario in cui partecipano alcuni volti noti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, testimonial d’eccezione della propria città natale, Martina Franca, Taranto, per sostenere il turismo messo in crisi dalla pandemia.

L’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Magica Valle d’Itria‘ ha raccolto la disponibilità dei vip di casa. A partecipare allo spot ecco quindi Rossella Brescia, ballerina e conduttrice radiofonica, Donato Carrisi, scrittore, Beppe Convertini, conduttore televisivo, Antonio Giovinazzi, pilota di Formula 1 e Leo Muscato, regista a drammaturgo.

L’associazione Magica Valle d’Itria, riunisce circa trenta gestori e titolari di strutture extra alberghiere, per lo più a conduzione familiare, che hanno come tutti, vissuto un momento piuttosto complicato a casa dell’avvento del Coronavirus. Lo spot sarà diffuso sui social network.

«E’ nata l’esigenza di promuovere Martina Franca su richiesta di titolari e gestori di strutture extra alberghiere che più di altri faticano a ripartire dopo l’emergenza della Covid 19», dichiara il presidente dell’associazione Magica Valle d’Itria, Giuseppe Semeraro. «Pur essendo una tra le più nobili città pugliesi e della Valle d’Itria, da un punto di vista architettonico e culturale, Marina Franca fatica a raggiungere l’interesse delle guide di viaggio internazionali e dei media. Da qui l’idea di coinvolgere voci e volti noti martinesi che hanno accettato pro bono non solo l’invito dei nostri associati, ma anche a quello di Carlo Dilonardo, attore e regista di teatro, che ha dato forma e diretto il progetto».