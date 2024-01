L’attore di Beverly Hills 90210, storica serie tv degli anni Novanta, ha subito un’aggressione in strada per una lite nel traffico di Los Angeles, in California. Ian Ziering è stato picchiato da un gruppo di motociclisti, come riportato dalla stampa locale. Quali sono le condizioni di salute del famoso attore americano dopo questa aggressione avvenuta per le strade di LA?

A riportare per primo la notizia, è stato il sito Tmz, specializzato proprio in news del mondo dello spettacolo. Tutto avrebbe avuto inizio quando un motociclista, che faceva parte di un numeroso gruppo, ha colpito l’auto dell’attore americano.

La moto stava cercando di farsi strada nel traffico, quando improvvisamente ha colpito l’auto guidata dal celebre attore di Beverly Hills 90210. Come si vede da un video diffuso sui social, il motociclista, aiutato dai suoi compagni, avrebbe aggredito l’attore, dopo che lui ha cominciato per primo la lite.

Quando la moto ha colpito la sua auto, Ian Ziering è sceso dalla sua macchina e ha attaccato il motociclista che gli è andato contro. Gli altri biker sono intervenuti per difendere il centauro, trasformando tutto in una rissa gigantesca.

L’attore di Beverly Hills, vista la malparata, sarebbe ritornato nella sua auto, andandosene via velocemente. La stessa cosa hanno fatto poi i motociclisti, che hanno preso le loro moto e si sono allontanati.

Secondo quanto riportato, nessuno avrebbe chiamato la polizia. La mega rissa è terminata così come è iniziata e, a quanto pare, nessuno avrebbe riportato ferite tali da rendere necessarie delle visite e delle cure in ospedale.

𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬, 𝟗𝟎𝟐𝟏𝟎 𝐈𝐚𝐧 𝐙𝐢𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐤𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐢𝐤𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬

L’aggressione ha avuto luogo sull’Hollywood Boulevard la notte di Capodanno. Nemmeno l’attore ha ancora commentato l’accaduto.