Ida Platano e Alessandro in crisi? La segnalazione sulla coppia non lascia dubbi, ecco cosa sta succedendo

Sul caso che vede protagonisti Ida Platano e Alessandro Vicinanza, sono giunte nuove voci che confermano una loro possibile rottura. Le numerose voci che stanno girando con molta insistenza non sono ancora state soggette di smentite o conferme.

Questo ovviamente, non fa di certo bene alla coppia (se ancora esiste), e oltretutto non fa altro che alimentare il gossip su questa situazione. Da una parte abbiamo Ida che fa finta di nulla, mostrandosi sorridente, dall’altra Alessandro che non fa di certo meglio.

Ricordiamo che Ida Platano e Alessandro Vicenza si sono conosciuti proprio all’interno del dating show Uomini e Donne, conoscenza che poi ha spinto entrambi a voler lasciare il programma per poter vivere la loro love story ma cosa sta succedendo tra di loro? Scopriamolo insieme.

Ida Platano, emerge la verità sulla storia con Alessandro: “In paese lo sanno tutti…”

Tutto pareva andare per il meglio, a tal punto da iniziare a fare dei grandi progetti. Essi sono poi stati confermati a settembre, quando come ospiti da Maria, hanno parlato della loro relazione mostrandosi molto felici e soddisfatti.

Precisamente, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno anticipato di star progettando la loro convivenza, che avrebbe dovuto esser messa in atto dopo che Samuele avrebbe finito scuola. Questo avrebbe aiutato Ida nel trasferimento.

Ma da oltre un mese, dei due non si è più saputo nulla, o per lo meno di loro due come coppia. Non sono più state avvistate foto, video o storie Instagram in cui si mostrano assieme. E da quel momento le voci si sono fatte molto più insistenti.

Secondo una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip social, Deianira Marzano, la voce sulla loro separazione, è effettivamente veritiera. L’utente ha voluto espressamente rimanere anonimo, scrivendo il seguente messaggio: “Maretta tra Ida e Alessandro ma non lo dicono. In paese tutti sanno, anonima grazie”.

Ovviamente, più il tempo passa e più questo mistero si mostra molto più fitto, e son già svariate settimane che i fan dei due ex volti di Uomini e Donne, hanno notato il loro allontanamento. Nonostante sembrassero una coppia fatta e finita.