Ida Platano in lacrime per Alessandro. Tina interviene e rimprovera la dama

La puntata di Uomini e Donne ha avuto come protagonista Ida Platano e lo scontro epocale tra lei e l’opinionista Tina Cipollari. La dama, al centro studio, si confronta con il suo cavaliere Alessandro. Ma c’è qualcosa che non va per il verso giusto.

Si consuma così un acceso confronto che fa arrivare la Platano addirittura alle lacrime. Ida si sente in difficoltà e accusa lui di averle fatto solo perdere tempo. La frustrazione della donna è tangibile: un’altra delusione bussa alla sua porta. Lei dichiara dei sentimenti forti che anche in questo caso non sono contraccambiati.

Mentre Alessandro cerca di spiegare la sua posizione, Ida scoppia in lacrime. Ad aggravare la situazione ci pensa Tina Cipollari, che anche questa volta si scaglia pesantemente contro la dama: “Io voglio dirti che non ce l’ho con te ma così non va bene”.

Tina, con fare sin troppo invadente, cerca di dare dei consigli alla donna. “Ma Ida ma chi se ne frega, mettiti seduta e affronta la cosa, non è lui sarà un altro”.

Poi prosegue: “Ma è possibile che tu debba pensare che arrivi un uomo e ti risolva tutti i problemi? Non ci fare affidamento. Ida tu fai un errore, i problemi tuoi, hai bisogno di sicurezza, di un uomo che ti dà delle certezze ma non puoi trovarle in un estraneo”.

“Qualsiasi altro viene tu fai lo stesso errore. Impara a essere forte e credi in te stessa, tu sbagli per questo” ha detto la Tina Cipollari, cercando di far aprire gli occhi alla Platano.

E poi: “Vuoi trovare le soluzioni attraverso un estraneo. Ma che te frega, tu pensa a te stessa, sii sicura di te stessa”. Ida Platano, esasperata, risponde: “Tina basta ho capito non ce la faccio più”.