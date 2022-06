Ida Platano perseguitata e minacciata: “Fatevi un esame di coscienza!”

Ida Platano perseguitata e minacciata da una persona che si nasconde dietro un profilo social di cui non si conosce l’identità. A raccontare il periodo difficile che sta affrontando è la stessa dama di Uomini e Donne all’interno delle sue storie Instagram.

Quest’ultima ha dato vita ad un vero e proprio sfogo lasciando tutti i suoi fan molto preoccupati e sorpresi per ciò che Ida sta vivendo. Da quando Uomini e Donne è terminato per la classica pausa estiva, la dama è tornata alla sua vita di tutti i giorni, chiudendo la parentesi che l’ha vista ancora una volta vicina a Riccardo Guarnieri.

Platano da diversi giorni sta però affrontando un momento della sua vita davvero particolare e buio. Una persona all’interno di un profilo Instagram infatti, sta minacciando e perseguitando la dama che, si è sfogata nelle storie del proprio social.

Una situazione che preoccupa la stessa Ida e le migliaia di fan che la seguono ormai da tantissimi anni. Quest’ultima ha infatti parlato di gravissimi insulti e continue minacce di morte che stanno diventando intollerabili.

Ida Platano perseguitata e minacciata: lo sfogo sui social

La dama all’interno del suo profilo Instagram ha così spiegato il motivo per il quale in questi ultimi giorni è molto restia e preoccupata. La Platano attraverso le storie ha raccontato il periodo che sta attraversando a causa di un utente social che, in modalità costante e quasi ossessiva continua a perseguitarla.

“Io non so chi ci sia dietro questo account se sia un uomo o una donna non importa, ma cosa mangiate la mattina? Veleno. Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza perché aiuto. Se a lei non importa se domani mattina non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia” spiega la dama di Uomini e Donne.

Ida ha poi pubblicato una serie di foto in cui mostra le cattiverie ricevute dalla persona nascosta dietro quel profilo. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha poi specificato le minacce che ha ricevuto: “Testa di m***, guida senza fare video, se muori tu non importa niente a nessuno ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”. Oppure: “Sei uno sgorbio, un testone senza collo, alla fine sempre sola e non ti vogliono nonostante la sbatti in faccia“.

La dama ha terminato mostrando gli ultimi ricevuti: “Sei una p*** sfatta di ultima categoria, non ti vuole nessuno, sai di sporco“, questi, alcuni dei messaggi davvero ingiuriosi che riceve costantemente la Platano.