Ida Platano risponde alle accuse di aver provocato Riccardo Guarnieri

Nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti nello studio di Maria De Filippi. L’ex dama del format in onda su Canale 5 è finita al centro di numerose polemiche a cui lei stessa non ha tardato a rispondere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A distanza di due settimana dalla loro decisione di vivere la loro relazione al di fuori delle telecamere di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno fatto ritorno nel programma condotto da Maria De Filippi. Nello studio, la coppia si è mostrata più unita che mai. Entrambi hanno detto di essere innamorati l’uno per l’altro.

Tuttavia, nel corso della registrazione un dettaglio non è passato in osservato ai telespettatori italiani. Si tratta della maglia indossata dalla Platano, la stessa che indossò quando Riccardo Guarnieri le fece la proposta di matrimonio.

Per molti si è trattata di una vera e propria provocazione nei confronti dell’ex compagno di Ida. Alla luce di queste accuse, la parrucchiera non ha fatto attendere la sua risposta:

Buongiorno a tutti, volevo chiacchierare un po’ con voi, grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, ad alcuni sono riuscita a rispondere ad altri no ma vi ho letti tutti, vi ringrazio davvero perché siete felici perché io sono felice, alcuni non sono felici perché sono insoddisfatti della loro vita e quindi non sono felici della felicità altrui, che ci posso fare? Io vi faccio vedere quella che sono sempre che vi piaccia o non vi piaccia.