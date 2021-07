Ida Platano stupisce il web. L’abito da sogno della dama

Poco prima della fine del programma si è ripresentata nel format di UeD la famosa dama Ida Platano. La donna torna in studio reduce da un fallimento amoroso avuto con lo storico cavaliere Riccardo Guarnieri. Una delusione davvero importante quella che la dama ha dovuto affrontare. Infatti il 2020 doveva essere l’anno in cui i due ex compagni si impegnavano a coronare il loro sogno d’amore convogliando a nozze.

Ida e Riccardo dopo un inizio turbolento si erano riavvicinati, ma, complice una convivenza forzata data da un lockdown interminabile, è stato inevitabile l’arrivo e la fine definitiva del loro amore. I sentimenti tra la coppia finiscono bruscamente e in men che non si dica, provocando un’enorme delusione a Ida. Ma alcuni video e alcune foto, pubblicate dalla dama sul suo profilo social, nelle ultime ore, attirano l’attenzione del web.

Ida si presenta in tutta la sua bellezza, con un abito principesco, per il matrimonio di due suoi cari amici. Volti già noti al pubblico. Loro sono Lisa e Mauro ex dama e cavaliere del programma di Maria De Filippi. I due piccioncini si sono conosciuti all’interno del dating show quattro anni fa e d’allora non si sono più lasciati.

A solo un anno dalla loro conoscenza hanno deciso di andare a vivere insieme. E domenica 4 Luglio hanno finalmente pronunciato il fatidico si. Per Ida Platano invece prosegue il lungo percorso sempre alla ricerca dell’amore vero all’interno di UeD. Dopo la sofferenza e la forte delusione vissuta con Guarnieri la dama oggi si augura di poter vivere l’emozione di un sentimento vero genuino e duraturo.

Il pubblico non vede l’ora che il programma riprenda il suo normale percorso a settembre, per poter seguire più da vicino l’evoluzione delle storie dei loro personaggi preferiti. Non ci resta che attendere e seguire le news che arrivano da queste vacanze estive.