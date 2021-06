Dopo la finale dell’Isola dei Famosi culminata con la vittoria di Awed i naufraghi hanno fatto rientro in Italia nei giorni scorsi. Ora per prassi dovranno mettersi in quarantena preventiva così come deciso dalle autorità per chi proviene da quelle zone del Sud America. Tutti poche ore dopo la fine della permanenza sull’Isola sono ritornati in possesso dei loro profili social ringraziando i fan e confessando le loro prime sensazioni dopo questa bella e difficile esperienza.

Fonte: Mediaset

C’è anche chi purtroppo una volta rientrato in Italia ha dovuto fare i conti con alcuni imprevisti. Ignazio Moser infatti così come documentato nelle sue storie Instagram, una volta atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa si è accorto di aver lasciato il portafogli in aereo. Ma non è tutto: inconveniente anche per le valigie che sono rimaste nello scalo parigino e saranno successivamente imbarcate. Insomma non un bel modo di tornare alla vita e all’Italia.

Fonte: Instagram

Ovviamente dopo settimane sull’Isola mangiando pochissimo, una volta tornati alla normalità è normale che i primi giorni si ha una fame da lupi. Ma, anche in questo caso bisogna stare attenti a non mangiare troppo perché potrebbe essere controproducente. Lo stesso Ignazio Moser ne è testimone visto che ha confessato ai fan di aver avuto problemi digestivi dopo aver mangiato tantissimo.

Ignazio Moser, problemi digestivi una volta tornato a casa

“Ieri penso di aver ingerito almeno 10-12.000 calorie causandomi gravi problemi notturni di digestione…” – ha detto.

Per fortuna nulla di grave per lui che non si possa risolvere in breve tempo. Di sicuro però il ritorno al regime alimentare consueto dovrà avvenire in modo graduale. Ma non è finita.

Fonte: Mediaset

Una volta rientrati a casa Ignazio ha anche dichiarato che ha faticato parecchio, insieme alla sua compagna a prendere sonno per via del fuso orario, ed insieme hanno chiuso occhio solamente alle 5. Insomma tante disavventure per l’ex naufrago.