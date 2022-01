Chi di voi si ricorda di Igor e Grichka Bogdanoff? Senza alcuna ombra di dubbio, i gemelli in questione sono due dei personaggi televisivi più amati e conosciuti a livello internazionale. Tuttavia, dopo essere ricorsi alla chirurgia estetica, il loro aspetto è cambiato radicalmente nel corso del tempo. Scopriamo insieme come erano da giovani.

Igor e Grichka Bogdanoff sono due personaggi famosi molto conosciuti in Francia. Grazie alla loro partecipazione in programmi di divulgazione scientifica, le star della tv hanno acquisito fama a livello internazionale. Nel corso del tempo, i due gemelli hanno subito un cambiamento radicale che ad oggi lascia a bocca aperto il mondo del web.

Nati nel 1949 nel Sud della Francia, Igor e Grichka Bogdanoff sono discendenti di famiglie aristocratiche, russe e austriache. Entrambi hanno deciso di intraprendere la carriera universitaria presso l’Università della Borbogna per poi conseguire il dottorato di ricerca. In particolare, Igor si è specializzato in fisica e Grichka in matematica.

Per molto tempo, i gemelli sono stati al centro di svariate discussioni a causa delle loro spiegazioni scientifiche le quali erano ritenute delle bufale. Tuttavia, ad oggi, ciò che fa emergere numerose chiacchiere non sono solo le loro teorie ma anche il loro aspetto. Infatti, dopo essersi sottoposti a molti interventi chirurgici, entrambi appaiono irriconoscibili.

Come possiamo ben notare dalle immagini in questione, i due gemelli hanno un aspetto completamente differente rispetto a quello che avevano prima di abusare della chirurgia estetica. Tra impianti ai zigomi, lifting alle labbra e botox, il loro drastico cambiamento ha lasciato tutto il mondo della televisione senza parole.

Insomma, Igor e Grichka Bodganoff non sembrano essere le stesse persone di una volta. Le loro facce sembrano essere di plastica e non reali. Tuttavia, ciò che più attira l’attenzione agli occhi di tutti è l’impianto al mento. Un dettaglio che di certo non può passare in osservato.