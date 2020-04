Il 20 aprile torna in onda Uomini e Donne ma in una nuova versione Dal 20 aprile tornerà in onda Uomini e Donne dopo lunghe settimane di pausa forzata dovute all'emergenza sanitaria, ma in una nuova versione.

Dal 20 aprile tornerà in onda Uomini e Donne dopo lunghe settimane di pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, ma in una nuova versione. La trasmissione continuerà ad essere trasmessa nella stessa fascia pomeridiana.

Presto ci saranno nuovi appuntamenti ad attenderci. Con molta probabilità verranno trasmesse le registrazioni realizzate prima della sospensione del programma. Ricordiamo che l’ultimo appuntamento era andato in onda il 13 marzo.

Per il momento non ci sono conferme certe su come sarà impostata la nuova versione del programma anche se Bubino blog ha fatto sapere che tornerà con una formula tutta verbale:

“Lunedì 20 aprile torna Uomini e Donne – si legge su Twitter – con la nuova formula ‘stare vicini stare lontani’, nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 – ha poi aggiunto – non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari)“.

La nuova versione di Uomini e Donne sarà quindi in spin off per evitare assembramenti in studio. Non ci sarà alcun contatto fisico tra i corteggiatori, i tronisti, le dame e i cavalieri.

È una novità assoluta questa perché il corteggiamento sarà solo verbale. Un modo per dimostrare che l’amore può continuare nonostante quello che stiamo vivendo.

Su Witty è possibile candidarsi per corteggiare (con le parole) Gemma Galgani del Trono Over e Giovanna Abate, la nuova tronista ed ex corteggiatrice di Giulio.

Ma con il passare delle settimane questa possibilità potrà essere estesa anche agli altri protagonisti della trasmissione.

Forse il motivo per cui si è pensato di mandare in onda il programma di Maria De Filippi sia dovuto ad un crollo degli ascolti nel pomeriggio di Canale 5. Qualche giorno fa è stata proprio Raffaella Mennoia ad annunciarlo sui social.

Così come Giuseppe Candela di Dagospia che con un tweet ha spiegato: “Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su Pomeriggio 5“. Le ragioni del ritorno potrebbero essere proprio queste.