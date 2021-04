Il campione ha rischiato di morire ma è stato salvato dalla moglie

Tempo fa Thiago Silva stava rischiando di morire a causa di una brutta malattia la quale è stata scoperta improvvisamente. A raccontare questa storia è stato lui stesso. All’epoca era solo un ventunenne e la sua carriera era in rampa di lancio. Il noto calciatore scoprì di essersi ammalato di tubercolosi ed a salvarlo dalla malattia è stata sua moglie.

Questa è la storia di Thiago Silva il quale ha fatto una dichiarazione sulla sua vita privata che ha lasciato tutti a bocca aperta. All’età di circa 21 anni il celebre calciatore ha scoperto di avere una brutta malattia. Si tratta della tubercolosi, una malattia infettiva causata da vari ceppi di microbatteri. Un episodio che ha segnato la sua vita anche da punto di vista professionale in quanto il ragazzo dovette fermare la sua carriera per circa un anno.

Aveva 21 anni quando, un giorno, nel noto calciatore comparvero alcuni sintomi. Febbre alta, attacchi di tosse e sudorazione colpirono in maniera molto grave il calciatore per il quale fu richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale.

Thiago Silva, a 21 anni scopre di essersi ammalato di tubercolosi

Qui i medici iniziarono una profonda indagine per comprendere meglio il quadro clinico di Thiago Silva. Ma i risultati delle analisi non lasciarono dubbi. Il noto calciatore soffriva di tubercolosi che aveva contratto circa sei mesi prima dalla comparsa dei sintomi.

Fu proprio quello il momento del miracolo. Infatti, stando alle parole degli specialisti, Thiago Silva si è salvato per un pelo. Altre due settimane e quella tremenda malattia lo avrebbe portato via per sempre. Quando venne fatta la diagnosi, la malattia era in stato avanzato. Per questo i medici proposero al noto calciatore la rimozione di uno dei due polmoni per garantirne la sopravvivenza.

Per il rifiuto di questa scelta si imposero fortemente due donne molto importanti nella vita del calciatore. Infatti, sua mamma e sua moglie convinsero il difensore a rifiutare la proposta degli specialisti in quanto una simile operazione avrebbe potuto interferire negativamente con la sua carriera.