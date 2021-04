Il cantante annuncia la rottura: “Vi chiediamo di rispettare..”

La loro storia d’amore era diventata un tormentone anche per l’Italia, chi di voi qualche estate fa non ha cantato Sofìa, la canzone spagnola prodotta ad Alvaro Soler? Beh, quella storia d’amore è finita.

A dare la notizia della rottura è stato proprio Alvaro Soler, il cantante spagnolo, con un bellissimo post su Instagram ha spiegato che tra lui e la sua fidanzata è finito tutto, tuttavia, sembra che i due siano rimasti in buon rapporti.

Il cantante ha postato una foto in cui entrambi sono ritratti felici e sorridenti, sotto una didascalia che racconta di come i due non possano più stare insieme, il motivo non è stato del tutto svelato:

Carissima famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate.

Tuttavia, l’affetto non è svanito così: “Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco. Sappiamo che capite cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro.”

Poi il ragazzo spiega che il post è stato fatto per evitare ulteriori domande e chiede a tutti di rispettare questo momento che, seppur consenziente, è sempre doloroso: “Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi. Vi chiediamo di rispettarle”.

La stessa Sofia Ellar, cantautrice classe 19993, all’anagrafe Sofia Lecuarri Ruigomez, ha condiviso lo stesso post del cantante. Nel 2019 i due pensavano già al matrimonio, rimandate poi al 2020 e non celebrate a causa della pandemia mondiale.

Insomma, purtroppo anche le cose più belle finiscono. La loro rottura sarà comunque un punto di ripartenza per costruire qualcosa di bello.