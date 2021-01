Il cantante lo annuncia su Instagram: “Devo operarmi al cuore..”

Un anno già difficile di suo, ad aggravare la situazione anche i problemi di salute. Questa volta ad annunciare l’operazione imminente è il cantante e DJ, famoso in tutto il mondo.

Con una foto su Instagram, Gabry Ponte ha annunciato di doversi operare al cuore. Un intervento programmato e non d’urgenza, tuttavia la preoccupazione è sempre alta. Dal nulla il post inizia così:

Ciao👋 devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂️ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene.

Il cantante poi spiega di essere a conoscenza della sua patologia, ma che finora ha sempre potuto fare una vita anormale. Ora, anche se il momento è delicato, arriva la dura verità:

Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? 😅 Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ❤️ ci sentiamo presto!

Il ragazzo, ovviamente, ha ricevuto tantissimo affetto. È stato travolto dai messaggi di amici, colleghi, ma anche dei fan. Al momento, non ci resta che aspettare sue notizie.