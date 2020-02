Il cantante Morgan diventerà papà per la terza volta Negli ultimi giorni il famoso cantante è stato travolto da un caos mediatico. Ma c'è una notizia su Morgan che quasi nessuno sa! Ecco cosa sta succedendo al cantante...

In questi ultimi giorni, il famoso cantante è stato travolto da un caos mediatico, dopo che è salito sul palco di Sanremo, insieme al suo collega Bugo ed ha cambiato le parole della canzone, rivolgendosi verso il suo amico, che di conseguenza ha abbandonato il palco. Morgan nella sua esibizione ha fatto discutere molto e le immagini e i video adesso, sono ovunque sui social network.

Ciò che non tutti sanno però, è che Morgan sta vivendo un bellissimo momento della sua vita, perché presto diventerà papà per la terza volta.

Il noto cantante e la sua compagna Alessandra Cataldo, sono in dolce attesa di un maschietto! Alessandra, secondo i conti, visto che la notizia è stata diffusa nel mese di ottobre ed era incinta di 5 mesi, dovrebbe essere quasi al termine e per Morgan, questo è il terzo figlio!

Il cantante ha già avuto due figlie, da due relazioni precedenti. La prima, Anna Lou, dalla sua relazione con Asia Argento e la seconda, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.

La compagna attuale di Morgan, Alessandra Cataldo non è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e non si è mai interessata a presentarsi o a rilasciare interviste ai giornali, così come a rilasciare sue immagini.

La notizia della gravidanza di Alessandra Cataldo, è stata annunciata dalla famosa rivista Chi.

Una bella notizia, dopo una precedente burrasca che aveva travolto Morgan, dopo che Asia Argento era riuscita a farlo sfrattare dalla sua casa, poiché non versava gli alimenti ad Anna Lou.

Un pettegolezzo che il cantante non ha mai spiegato. Tutto ciò che lui ha sempre sottolineato, è l’amore che ha per le sue figlie.

Soltanto una volta, tramite un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram, accompagnato dall’immagine dell’ecografia del bimbo atteso, Morgan ha raccontato dello sfratto della casa.

Eccolo qui: