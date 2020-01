Il comunicato della Regina Elisabetta sul divorzio di Harry e Meghan Markle La regina Elisabetta si è finalmente pronunciata sul 'divorzio reale' del principe Henry e di Meghan Markle. Ecco cosa ha detto.

Il colpo di scena del palazzo reale, sta facendo parlare il mondo intero. Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di rinunciare al titolo reale. Vogliono iniziare una nuova vita, una vita normale. Inizialmente si trattava soltanto di un pettegolezzo, ma poi la notizia è stata confermata attraverso un comunicato stampa sui profili ufficiali dei duchi di Sussex.

Questo è ciò che hanno scritto: “dopo tanti mesi di riflessioni e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di fare una transazione, iniziando con il ritagliarci un ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Vogliamo fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, continuando a sostenere sua maestà la Regina.

Dopo tante voci e tanta preoccupazione tra i sudditi inglesi, la regina Elisabetta ha dato il via libera alla scelta di Harry e Meghan. Ha dichiarato di rispettare e di comprendere la scelta fatta, attraverso un comunicato emesso dal Buckingham palace:

“Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. La mia famiglia ed io, siamo interamente a sostegno del desiderio di Harry e di Meghan di crearsi, come giovane famiglia, una nuova vita. Avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della famiglia reale, ma rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita indipendente, pur rimanendo una parte importante della famiglia reale.

Per la loro nuova vita, Harry e Meghan hanno dichiarato di non voler dipendere dai fondi pubblici. Per questo è stato deciso che ci sarà un periodo di transizione durante il quale, I duchi di Sussex, trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito.

Queste questioni sono molto complesse da risolvere per la famiglia e c’è ancora del lavoro da fare, ma ho chiesto che nei prossimi giorni si raggiungano delle decisioni finali”.