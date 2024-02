Il famosissimo attore dice addio alla sua fidanzata: la rottura arriva dopo un anno di relazione!

Questo non è un periodo molto fortunato per le coppie, in quanto molte di queste si stanno dicendo definitivamente addio. Un altro amore è sfumato nelle ultime ore e riguarderebbe la storia tra un famosissimo attore e la sua fidanzata. Di chi si tratta?

Thimotée Chalamet e Kylie Jenner

Cerchiamo di fare chiarezza su questa storia soffermandoci sull’identità dei diretti interessati e la reazione dei loro fan.

Stop all’amore tra l’attore e la sua fidanzata: di chi si tratta

Molto spesso l’amore non va nella direzione che vorremmo e quindi si finisce per dire addio alla persona con la quale pensavamo di trascorrere il resto della nostra vita. Questo è quello che è successo anche ad un attore molto famoso, il quale avrebbe definitivamente rotto con la sua fidanzata qualche ora fa.

Stiamo parlando del famosissimo e premiatissimo Timothée Chalamet, giovane talento della recitazione e bellissimo ragazzo. Forse è proprio questo il motivo per cui moltissime ragazzine impazziscono per lui. Il giovane attore era legato da circa un anno a Kylie Jenner, anche lei rampolla di una delle famiglie più famose e conosciute in tutto il mondo.

Thimotée Chalamet e Kylie Jenner innamorati

Dopo questi 12 mesi qualcosa si sarebbe rotto all’interno della coppia. L’apparizione in pubblico, all’epoca, aveva entusiasmato i fan dei due idoli, ma purtroppo non è sempre facile avere il controllo su quello che succederà nel tempo.

Che cosa è successo tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner?

Credits: Whoo-psee

In molti si sono chiesti che cosa sia accaduto all’interno di questa coppia così giovane e molto innamorata, ma dare una risposta al motivo della loro rottura non è così semplice. Per alcuni sarebbe stato il ragazzo a dire basta, ritenendosi stufo degli atteggiamenti della Jenner. Inutile dire la grande delusione dei fan della coppia!

Thimotée e Kylie

La ragazza non ha fatto trapelare nulla nemmeno in occasione della festa di San Valentino. In quell’occasione si è limitata ad augurare una buona festa a tutti i suoi fan sui social. Non possiamo fare altro che attendere ulteriori dettagli per scoprire che cosa sia successo tra i due.