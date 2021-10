La campionessa Silvia Zennaro è in dolce attesa. A pochi giorni di distanza dalle nozze, è arrivata la bellissima notizia: diventerà mamma per la prima volta. È stata proprio lei a dare l’annuncio sul suo profilo ufficiale Instagram, pubblicando una foto insieme al futuro papà, mentre stringono la prima ecografia.

Ha accompagnato il bellissimo scatto con un lungo post:

Prima foto di famiglia! Vi presentiamo questo Fiorellino, La mia medaglia vinta a casa il giorno dopo essere tornata da Tokyo. Ha già combattuto con le unghie e con i denti durante le olimpiadi, su e giù per le onde, tra una schienata e l’altra, sopportando le mie immersioni in acqua a 5 C° dopo una giornata a 35… Non so come sia possibile ma non c’è dubbio sarà sicuramente un guerriero/a! La fine di un viaggio e l’inizio di un altro.