Il figlio del naufrago dell’Isola dei Famosi fa coming out: la reazione del concorrente

L’Isola dei Famosi sta portando grande successo, complice la goliardia di Ilary Blasi e gli opinionisti del tutto di eccezione. Da Tommaso Zorzi a Elettra Lamborghini, anche il cast fa chiacchierare, Tra tutti Paul Gascoigne.

In pochi sanno che il concorrente ha anche un figlio Regan Gascoigne che poco tempo fa ha fatto coming out. Il giovane ha spiegato di essere bisessuale e anche di averne parlato apertamente con il padre.

Proprio Paul Gascoigne ha raccontato ai suoi compagni di avventura il momento in cui è venuto a conoscenza del “segreto” del figlio: l’uomo ha raccontato il momento in cui il ragazzo ha deciso di raccontarglielo:

Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice’. Poi vedendolo poi nello show ho pensato “che dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura”. Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui. Questa cosa non cambia assolutamente niente dell’amore che provo per lui.