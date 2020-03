Il figlio di Tiziana Ferrario è positivo al Coronavirus Il figlio di Tiziana Ferrario, storica conduttrice del TG1, è positivo al Coronavirus: "E' un atleta, ma la malattia ha stravolto la sua vita"

Il figlio di Tiziana Ferrario, storica conduttrice del TG1, è risultato positivo al Coronavirus. A raccontare come il virus abbia stravolto la sua vita è stata proprio lei in un’intervista al Corriere: “E’ una persona molto atletica, appena poche settimane fa l’ho visto correre i 1500 metri ai Campionati italiani indoor di atletica ad Ancona”

Poi, improvvisamente, la febbre, la tosse e la stanchezza lo hanno costretto a letto: “Il medico continuava a dirgli di prendere la tachipirina e lui lo ha fatto, ma le sue condizioni di salute non stavano migliorando e alla fine è dovuto andare al pronto soccorso”.

A quel punto gli è stato fatto il tampone, risultato poi positivo. “Fortunatamente, per ora, le sue condizioni non si sono aggravate, ma non sente più sapori e odori” ha spiegato la Ferrario. La giornalista ha riferito che non hanno capito ancora come sia avvenuto il contagio. Nè i suoi amici, nè le persone con cui lavora, infatti, sono attualmente risultate positive al Covid-19. Tuttavia è ormai cosa nota che ci sono diversi contagiati asintomatici che possono trasmettere il virus a loro volta:

“Questo virus – continua la Ferrario – è un nemico subdolo e non fa distinzioni. Colpisce tutti, è molto duro contro chi è già indebolito da altre malattie ma non risparmia quelli robusti come mio figlio”. Il volto noto del TG 1 ha svelato che la malattia ha stravolto da un giorno all’altro la vita di suo figlio, e la sua:

“Ora non può più allenarsi, niente più visite agli amici, niente più lavoro, ma solo una stanza isolata con un vetro.” La Ferrario ha infine spezzato una lancia in favore degli “eroici medici e infermieri” che si stanno occupando di suo figlio senza fargli mai mancare niente: “Il loro impegno è esemplare e non va mai dato per scontato. Non finirò mai di dirgli grazie”.