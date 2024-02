Il Grande Fratello chiude o andrà in pausa? La risposta di Alfonso Signorini

Le voci si fanno giorno dopo giorno sempre più insistenti. “Il Grande Fratello chiude”, si dice tra gli addetti ai lavori. O potrebbe anche essere messo in pausa fino a data da definirsi, al termine di questa stagione. Sarà davvero così? Dopo un po’ di tempo, ecco arrivare anche la risposta di Alfonso Signorini, da tempo al timone del programma televisivo targato Mediaset.

I rumors fanno intendere che il programma Mediaset potrebbe anche tornare il prossimo settembre, ma con una conduzione diversa. La 17esima edizione del programma televisivo non è ancora terminata e c’è già chi fa ipotesi sul futuro della trasmissione.

Alfonso Signorini ha voluto replicare a queste voci in modo elegante. Lo ha fatto chiacchierando un po’ con Cesara Buonamici, la giornalista del Tg5 che lo affianca in studio.

Secondo quanto riportato dal conduttore televisivo, a quanto pare il programma televisivo andrà avanti ancora a lungo. Non conosce crisi e non vede per quale motivo dovrebbe chiudere in anticipo o per sempre o andare in pausa per un anno. Inoltre, ci tiene a precisare, che lui sta bene dove sta.

Il Grande Fratello chiude? Assolutamente no, parola di Alfonso Signorini

“Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto. Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre”.

Queste le parole del conduttore, che poi continua:

“Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione“.