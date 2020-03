Il Grande Fratello Vip cambia giorno: andrà in onda di mercoledì "Il Commissario Montalbano" torna in tv. Il Grande Fratello Vip corre ai ripari e cambia data. Ma non finisce qui. Ecco tutte le novità...

Il Grande Fratello Vip cambia giorno e si allunga fino a fine aprile. Dalla prossima settimana torna su Rai1 “Il commissario Montalbano” e per questo motivo gli autori del Grande Fratello Vip hanno voluto cambiare giorno di messa in onda.

Ma questa non è l’unica novità. Come ha rivelato Alfonso Signorini nella scorsa puntata, il reality si allungherà di un altro mese solo che al momento i concorrenti non lo sanno.

A partire dalla prossima settimana, il Grande Fratello Vip andrà in onda il mercoledì. Lunedì 9 marzo e lunedì 16 su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi del Commissario Montalbano e per evitare un ribasso degli ascolti, i produttori hanno deciso di cambiare data, quindi andrà in onda mercoledì 11 marzo e mercoledì 18 marzo.

Ma le novità non finiscono qui perché il Grande Fratello Vip si allunga fino al 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni Vip.

Questa sera alle 21:45 circa andrà in onda una nuova puntata del reality. Tre concorrenti sono a rischio squalifica. La settimana scorsa ad essere squalificata è stata Clizia incorvaia, all’inizio di questa edizione è stato squalificato Salvo.

A rischio squalifica ci sono Asia Valente per una frase che molti hanno ritenuto offensiva nei confronti di Sossio Aruta. Secondo alcuni telespettatori Andrea Denver avrebbe bestemmiato, quindi anche lui è a rischio.

La terza concorrente a rischio squalifica è Antonella Elia dopo un litigio con Valeria Marini durante il quale ha spintonato la coinquilina. Le due non si sopportano e infatti dopo il litigio, hanno avuto un altro match verbale mentre erano in sauna.

Sicuramente questa sera si darà ampio spazio sulla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Inoltre ci sarà una sorpresa per Fabio Testi, riceverà un video da parte di suo figlio che si trova a Shangai.

Intanto nella puntata di oggi 2 marzo, Alfonso Signorini dovrà comunicare ai suoi “vipponi” che il prossimo collegamento avverrà dopo 10 giorni, esattamente mercoledì 11 marzo. Come la prenderanno?