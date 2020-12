Il look di Elisabetta Gregoraci dopo il GFVip: ecco il cambiamento della showgirl

Elisabetta Gregoraci ha deciso di cambiare look, questa volta ha optato per delle schiariture

A distanza di qualche giorno dall’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip, la celebre showgirl non ha aspettato neanche un po’ per far visita al suo parrucchiere. Dunque, l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di cambiare look e sembra che tutti i suoi fan abbiano già approvato il suo cambiamento.

Sono trascorsi un po’ di giorni da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa più spiata d’Italia. Come abbiamo potuto vedere dalle sue stories su Instagram, il ritorno della showgirl è stato festeggiato con palloncini e le fotografie dei momenti più belli al GFVip. La celebre showgirl, dopo circa tre mesi ha potuto riabbracciare suo figlio Nathan e tutti i suoi cari.

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più discusse. Dopo aver vissuto all’interno della casa una bellissima esperienza, la celebre showgirl ha deciso di fare ritorno a casa a causa del prolungamento del talent show fino a febbraio 2021.

La lontananza da sua sorella, dalla sua migliore amica ma soprattutto da suo figlio Nathan era diventata insopportabile così ha preferito uscire in anticipo. La donna ha festeggiato il suo ritorno a casa con una grande festa organizzata dai suoi affetti più cari.

Tuttavia, sembra che l’ex moglie di Flavio Briatore si sia già recata dal suo parrucchiere di fiducia ed abbia schiarito i suoi capelli. Dunque, questa volta la donna ha optato per un balayage appena accennato sui toni del caramello e inoltre ha lasciato le radici scure.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di mostrare il suo nuovo look sul suo profilo Instagram, in occasione di un lungo viaggio in treno in cui ha voluto ringraziare tutti i suoi fan. Cosa farà adesso la modella di Soverato? Continuerà a seguire gli inquilini nella casa del GFVip? Non ci resta che scoprirlo!