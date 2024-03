“Il lutto diventerà un dono”.. momento dolorosissimo per il cantante, il suo cuore è spezzato

Tiziano Ferro fa sapere ai suoi fans che il divorzio con Victrn Allen è ormai ufficiale, a sei mesi di distanza dalle prime indiscrezioni sulla separazione.

I due si erano Innamorati sposati nel 2019, prima a Los Angeles e poi a Sabaudia. Hanno 2 bambini che cercano di tutelare tenendoli lontani da pettegolezzi e scontri mediatici.

~T & V~

𝟐𝟓/𝟔/𝟏𝟗 ✺ 𝟏𝟓/𝟑/𝟐𝟒 È andata così.

E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile.

La nostra storia è ufficialmente conclusa.

Non è la fine del mondo.

Non è un… pic.twitter.com/DpfmhqOTJu — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 17, 2024

Il cantante afferma che la separazione è come un lutto: il dolore va affrontato e metabolizzato per gradi e che lo aspetta un lungo periodo di riflessione. Ma è comunque ottimista e pieno di speranza per il futuro.

Ha scelto di raccontare personalmente i dettagli del divorzio per evitare gossip sterili che potrebbero arrecare danni psicologici ai suoi figli. Con l’ormai ex marito si è rivolto a degli specialisti proprio per garantire serenità ai piccoli Andreas e Margherita. Ad ottobre aveva rinunciato ad essere presente alla compagna promozionale per il suo nuovo libro, preferendo restare in America per affrontare la delicata situazione familiare e stare vicino ai figli.

Grande protagonista della scena musicale internazionale Tiziano Ferro ha collaborato con i più grandi artisti del mondo, vincendo numerosi e collezionando successi che sono sempre in testa alle classifiche. Nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare diverse sfide tra cui problemi di salute e la dolorosa separazione.

Auguriamo all’immenso Tiziano di risolvere tutte le negatività e di affrontare con serenità e coraggio quello che con le sue stesse parole: