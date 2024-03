Il messaggio del Grande Fratello per Marco Maddaloni: “un abbraccio per questo dolore”

Nelle scorse ore la Casa del Grande Fratello è stata scossa dall’uscita di scena provvisoria di Marco Maddaloni. Una decisione sulla quale hanno divampato innumerevoli teorie da parte degli utenti. Il judoka avrebbe chiesto di poter parlare con gli autori del programma in confessionale, ma dalla stanza non è più uscito. Ad accorgersi per prima della sua assenza è stata Greta, che ha visto l’ingresso di Federico in confessionale senza ritrovare Marco.

Marco Maddaloni: la produzione del Grande Fratello dà il triste annuncio

A quel punto, è nato un confronto tra i partecipanti del programma e Beatrice (Luzzi, la prima finalista di quest’edizione) ha dichiarato: “Ha chiesto di poter leggere il contratto”. In rete sono fuoriuscite mille speculazioni, con persino delle critiche accese mosse nei confronti del judoka. I soliti leoni da tastiera, che, come spesso capita, colgono ogni palla al balzo per gettare veleno, anche quando ignorano il reale svolgersi degli avvenimenti.

In un post pubblicato sulla relativa pagina Instagram ufficiale, il GF scrive ora: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”. Oltre, preferisce evitare di soffermarsi. Una cosa è, comunque, certa: dietro la scelta sussiste un motivo serio, riguardante la famiglia. Probabilmente, una persona cara è volata in cielo. Resta ora da vedere chi nello specifico.

Essendo fresca la notizia, nessuno, eccetto le parti chiamate direttamente in causa, sono al corrente della situazione; tuttavia, un paio di teorie sembrano le più accreditate: o è venuto a mancare il padre di Marco Maddaloni o il suocero. In calce al messaggio lasciato sui social, i fan e i telespettatori esprimono parole di cordoglio, misti a un po’ di rabbia, nei confronti degli eterni malpensanti. I pregiudizi dilaganti hanno di nuovo imperversato. I follower si stringono intorno a Marco Maddaloni.