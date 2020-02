Il messaggio di Vanessa Laine per la piccola Gianna Maria Incidente Kobe Bryant, dopo giorni di silenzio Vanessa pubblica un nuovo messaggio, questa volta per sua figlia. Ecco le parole strazianti della donna..

A poco più di una settimana dal tragico incidente, in cui Kobe Bryant, la piccola Gianna Maria ed altre sette persone hanno perso la vita, Vanessa Laine ha deciso di pubblicare un’altra foto sul suo profilo Instagram. Il suo messaggio ha colpito il cuore di migliaia di persone, soprattutto i loro fan. Infatti ha ricevuto milioni di like.

Il tragico incidente è accaduto lo scorso venti sei gennaio, durante un volo in elicottero, mentre si stavano dirigendo al Mamba Academy per un allenamento.

Vanessa Laine, moglie di Kobe, oltre ad aver perso il marito, ha dovuto dire addio per sempre anche alla figlia, Gianna Maria di soli tredici anni.

Pochi giorni dopo la tragedia, la donna distrutta, ha pubblicato un messaggio in cui ringraziava i suoi fan e quelli di suo marito, per l’affetto e la vicinanza in questo momento così difficile per lei e per le sue altre tre figlie.

Questa volta però, ha deciso di far vedere a tutti un ritratto della piccola Gianna Maria, con la maglia numero ventiquattro dei Lakers, sotto al braccio un pallone da basket.

Nel messaggio ha scritto: “Vedere la mia bambina sorridere e felice, con un pallone da basket sotto il braccio, avvolta nell’amore, mi ha appena scaldato il cuore. Grazie per tutto questo. My Gigi!”

La piccola Gianna Maria, era una nuova stella nascente. Amava lo sport del padre ed infatti giocava nella squadra femminile del Mamba Academy, allenata proprio da Kobe Bryant.

La giovane coppia, aveva anche altre tre figlie, Natalia diciassette anni, Bianka tre e la piccola Capri di soli sette mesi. In molti sono scioccati da ciò che è accaduto in questo tragico incidente, poiché altre sette persone hanno la vita e molte famiglie sono state distrutte.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Il messaggio di Dana, per tutte le persone