Il mondo dell’arte in mostra virtualmente IN GALLERIA: il format digitale che mette in mostra l'arte durante l'emergenza sanitaria

Come vive il mondo dell’arte italiano questi giorni di emergenza sanitaria? Per le gallerie private, per le quali è cruciale dare visibilità ai propri artisti e alle proprie mostre, si tratta di un momento di oggettiva difficoltà. Misure straordinarie di salute pubblica impongono nel nostro paese la chiusura degli spazi espositivi; in altri paesi europei, per prudenza, le mostre vengono per ora aperte senza inaugurazione, oppure procrastinate.

Reagendo a questo stato di cose – ma senza venire meno al senso di responsabilità per la salute di tutti della campagna #iorestoacasa, Arte Fiera vuole mostrare la propria vicinanza e sostegno alle gallerie che hanno esposto nella sua ultima edizione. A partire da martedì 17 marzo, la fiera bolognese lancia un nuovo format digitale: IN GALLERIA, una vetrina online per i suoi espositori.

Con cadenza settimanale (il martedì) sei gallerie che hanno partecipato ad Arte Fiera 2020 presenteranno, attraverso un breve testo e una scelta di immagini, la mmostra in corso presso le loro sedi in una pagina dedicata sul sito della fiera; negli stessi giorni, l’uscita sarà rilanciata sugli account Facebook e Instagram della manifestazione. Le gallerie compariranno seguendo l’ordine alfabetico del catalogo degli espositori.

IN GALLERIA è un format pensato per tenere viva l’attenzione sul lavoro delle gallerie private nel momento in cui un evento imprevedibile, e di portata globale, rende difficile svolgerlo e comunicarlo. Passata l’emergenza, IN GALLERIA rimarrà comunque un ulteriore elemento di visibilità e di promozione online.

Il primo appuntamento è martedì 17 marzo, con le gallerie 1/9unosunove, 10 A.M. ART, Arte Invernizzi, Andrea Ingenito, A+B Gallery, aA29 Project Room.