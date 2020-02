Il motivo della lite tra Morgan e Bugo. Parla Amadeus. SANREMO Esibizione Morgan e Bugo. È Amadeus a parlare del motivo del litigio

Durante la quarta serata del festival di Sanremo 2020, andata in onda ieri sera, si è verificato un episodio che ha scatenato una bufera mediatica. Durante l’esibizione di Morgan e Bugo, il primo ha iniziato a cantare, cambiando le parole nel testo e rivolgendosi verso il secondo: “la tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che stai su questo palco. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua ingratitudine…

Ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io…”

Guardate il video dell’esibizione di seguito:

Dopo il gesto di Morgan, Bugo si è rifiutato di rispondere ed ha lasciato il palco come segno di protesta.

Subito le immagini e i video si sono diffusi sul social network, creando una vera e propria bufera. I giornali si sono interessati alla motivazione del gesto di Morgan nei confronti del suo collega.

Dopo il grande polverone, è intervenuto Amadeus che ha spiegato che questa sera i due cantanti non si esibiranno e che sono stati squalificati. È assolutamente vietato modificare il testo della canzone e lasciare il palco durante l’esibizione.

Davanti alla richiesta dei giornalisti su cosa fosse successo tra Bugo e Morgan, il conduttore ha risposto:

“Quello che è accaduto dietro le quinte non lo so, So che tra loro c’è stato un problema personale e credo sia giusto che lo raccontino i protagonisti. Il fatto scontato e che il testo non doveva essere cambiato. Dietro al palco gli artisti possono fare quello che vogliono. Quel cambiamento Bugo non l’ha potuto accettare….

… La prima cosa che mi ha detto è stata ti chiedo scusa. Era dispiaciuto per avermi creato un problema…

… Morgan mi ha mandato un messaggio dicendosi dispiaciuto. Loro due sono molto amici, si vogliono bene, spero che possano risolvere e portare in giro questa canzone”.