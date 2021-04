Da quando è nata la piccola Blu Jerusalema, i profili Instagram di papà Gianluca Vacchi e mamma Sharon Fonseca si sono trasformati in una specie di diario dove raccontare tutto ciò che riguarda la loro piccolina. Circa una settimana fa, la primo genita dell’imprenditore e della modella ha subito un delicato intervento chirurgico a soli 5 mesi di vita.

La piccola Blu Jerusalema, come in molti sapranno, è nata con una malformazione congenita, la palatoschisi. Questa malformazione si presenta con una fessura che si crea nel palato molle o in quello duro, che solitamente viene ridotta mediante un’operazione chirurgica.

La settimana scorsa, la piccola blu ha subito l’intervento per cercare di risolvere questo problema. Subito dopo, sul profilo di mamma Sharon è apparso un post molto toccante.

All’inizio di questa settimana abbiamo operato la palatoschisi di nostra figlia. È stata una settimana molto impegnativa per noi e potete immaginare per lei… il fatto che un bambino subisca un intervento chirurgico, scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore. Il nostro angelo davvero non smette di stupirci! È stata davvero coraggiosa, calma e dolce. Sono così orgogliosa di essere sua madre!

Con le lacrime agli occhi, voglio dirvi che il mio cuore va a tutti i genitori che stanno vivendo esperienze come questa per la salute dei propri figli. Spero che voi siate sempre protetti. Adesso siamo a casa e siamo grati per tutto.

L’aggiornamento di Gianluca Vacchi a una settimana dall’intervento

Credit: gianlucavacchi – Instagram

Ieri, invece, sul profilo di Gianluca Vacchi, è apparso un video tenerissimo di lui che tiene in braccio la piccola Blu Jerusalema e che le canta una dolcissima ninna nanna. A corredo del video, l’imprenditore ed influencer ha aggiunto una didascalia, nella quale ha spiegato di come sua figlia stia molto meglio. Ecco le sue parole.

Credit: gianlucavacchi – Instagram

Vacchi ha colto l’occasione anche per ringraziare i moltissimi che sono stati accanto alla sua famiglia in questo momento molto delicato.