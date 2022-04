Il rapporto di Fabio Mortuzzo con Lulù Selassié è sempre stato piuttosto instabile.

Come tutti i padri, quando vedeva soffrire il figlio, non ha perso occasione per parlare male di Lulù e dissentire sulla relazione con il figlio.

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP sembrava che i rapporti si fossero rasserenati anche perché Manuel è molto innamorato. Ma qualcuno in questi giorni gli ha fatto notare di aver bloccato la ragazza sui social.

Fabio Bortuzzo ha così risposto:

Io non ne capisco molto, ma può essere un problema di Instagram? Non credo sinceramente sia successo nulla, anche perché come prima cosa non credo vadano a togliere il segui.

Anche una fanpage della coppia ha smentito ogni cosa difendendo il padre del ragazzo: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su Lulù per convenienza. Avete rotto le scatole, perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere. Ma vi pare che se fosse vero lo fanno sui social.”

Nel frattempo Lulù Selassié se ne frega e non ha risposto ad alcuna polemica, ma ha sottolineato con chi non ha più rapporti dei suoi ex coinquilini:

Chi non rivedremo mai più tra i gieffini? Ovviamente Davide Silvestri, lui certo, poi anche Katia Ricciarelli, loro per adesso. Noi a lei abbiamo portato sempre rispetto, poi ci sono state cose che non abbiamo potuto sopportare. Ha detto cose brutte e razziste, ma all’inizio avevo comunque cercato di andare oltre perché ero affezionata a lei.