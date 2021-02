Il padre di Serena Enardu in ospedale: “Non riusciva a parlare”

Momento difficile per Serena Enardu e sua sorella Elga: il padre è ricoverato in ospedale ed è difficle assisterlo

Un periodo davvero difficile per Serena Enardu e sua sorella Elga: le due hanno dovuto ricoverare il papà in ospedale a seguito di un malore. Le troniste non si sono sbilanciati sui motivi del ricovero, ma hanno aggiornato i fan sul loro profilo Instagram.

Il ricovero è avvenuto ieri pomeriggio, sembra che l’uomo non riusciva a parlare e non sia stato bene. I fan si sono immediatamente preoccupati, ma ora sembra che le sue condizioni siano nettamente migliorate.

Serena Enardu su Instagram spiega: “Lo abbiamo sentito al telefono e, dalla voce, possiamo assicurarvi che sta meglio. Ieri biascicava, oggi parla meglio“.

Ovviamente, il Covid-19 ha rallentato tutto e reso più difficoltoso assistere un malato. Le due ex troniste si lamentano del fatto di non poterlo vedere e andare a trovare. L’uomo è quindi solo in ospedale:

La cosa più assurda è che è difficile non poter andare a trovarlo e non poterlo assistere come si dovrebbe, ma questo fa parte di questo momento storico allucinante. La nostra unica speranza è che esca presto e che presto potremmo coccolarcelo noi.

Qualche anno fa il padre ha avuto un adenocarcinoma polmonare per il quale gli sono stati asportati due lobi polmonari e una ghiandola surrenale. Ora, fortunatamente, i peggio è passato e poco tempo fa la donna ha spiegato:

“Aveva diverse metastasi e ci avevano dato pochissime possibilità. Per fortuna è andato diversamente, oggi sta meglio. Sta benissimo, gli hanno addirittura interrotto la terapia che faceva ogni ventun giorni a Milano”.