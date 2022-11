Il Paradiso Delle Signore: ecco le anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

Senza alcuna ombra di dubbio, Il Paradiso Delle Signore è una selle serie televisive più amate e seguite nel mondo del cinema italiano. La celebre fiction va in onda come sempre sul canale Rai 1 a partire dalle 15:55. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni dal 14 al 18 novembre.

La puntata in onda lunedì 14 novembre è ricca di colpi di scena. Sebbene Marco sia convinto di abbandonare la carriera giornalistica, Stefania ha un piano per fargli cambiare idea. Per quanto riguarda Flora provoca una brutta reazione di Matilde in quanto esprime un giudizio negativo sull’abito di Maria e comunica a Vittorio di averlo scartato. Dopo che Flora è riuscita a liberarsi dalla giovane sarta sicialiana, festeggia con Umberto. Nel frattempo Ezio si trasferisce a casa di Conti.

Nella puntata in onda martedì 15 novembre Stefania chiede aiuto a Matilde in quanto non vuole arrendersi con Marco. Mentre Salvatore è tornato da Londra e pensa ancora ad Anna, Umberto mantiene le distanze da Matilde a causa di una discussione. Vito mostra il suo sostegno a Maria la quale ha avuto una delusione sul lavoro.

Durante la puntata del 16 novembre Adelaide ospita al Circolo un concorso letterario per amore di Marco mentre Irene smaschera Clara che ha mentito sul suo secondo lavoro. Armando spinge Vito a fare il primo passo con Maria e Flora si sente sempre più incolpa nei suoi confronti. Invece, nella puntata del 17 novembre Adelaide mette in guardia Flora. Mentre Ezio decide di lasciare la Palmieri, Matilde scopre che Flora ha copiato l’abito realizzato da Maria.

L’ultima anticipazione è relativa alla puntata del 18 novembre in cui Marcello stupisce Adelaide. Marco riceve un importante offerta di lavoro. Invece Matilde è indecisa se rivelare o meno ad Adelaide la verità che ha scoperto su Flora. Infine, dopo un confronto con Vittorio, la Frigerio scoprirà nuove cose sulla Ravasi.