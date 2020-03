Il paradiso delle signore: Gloria Radulesco parla della soap opera L'attrice Gloria Radulescu che interpreta il personaggio di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha raccontato in un'intervista il suo importante ruolo

Gloria Radulescu è una delle principali ed elegantassime figure della soap italiana in onda su Rai uno “Il Paradiso delle Signore” dove interpreta il ruolo della aristocratica Marta Guarnieri, figlia del seducente banchiere Umberto Guarnieri, sorella dell’emotivo Riccardo e nipote della Contessa Adelaide

Il suo personaggio parte inizialmente in sordina per poi diventare uno dei caratteri principali della faction che attraverserà gioie e dolori, lutti e sogni. La bella Marta Guarnieri infatti oltre ad essere lavorativamente intraprendente è anche sposata con il visionario imprenditore e pubblicitario Vittorio Conti, alias Alessandro Tersigni.

L’attrice è davvero felice di essere una delle protagoniste di questa amatissima e seguitissima fiction che ogni giorno tiene incollati migliaia di spettatori. Gloria ha affermato che il merito del successo de “Il Paradiso delle Signore” si deve proprio al pubblico che con grande affetto la segue da ormai 4 stagioni

L’attrice afferma anche che tutto il cast ci mette tanto entusiasmo nel rendere la fiction un successo e che ogni attore dà il meglio di sè al fine di rendere questa soap davvero un appuntamento imperdibile

Colpi di scena, intrecci amorosi, imprevisti, amori fortunati, altri contesi ed altri ancora celati, sono solo alcuni degli ingredienti di questa straordinaria ricetta televisiva. L’attrice sottolinea che l’importanza di questa fiction risiede soprattutto nella grande capacità di far rivivere gli anni 60 a chi li ha già vissuti e di farli scoprire a chi non li conosce. Gli anni 60 sono stati anni cruciali per l’Italia fatti di tappe fondamentali, anni di valori come quello della famiglia e dell’amore.

Gloria si rivede molto nel personaggio che interpreta condividendone il lato rivoluzionario, avanguardista e ribelle. L’attrice ore 28enne è andata via dal suo paese di origine, la Romania, all’età di 21 anni per inseguire il sogno di diventare attrice. Con il Paradiso delle Signore ha indubbiamente fatto un ottimo lavoro. Ma la carriera della Radulescu non si ferma qui: la bella attrice romana ha dichiarato di aver lavorato anche in radio facendo la speaker per un anno.