Il Principe Carlo e Camilla hanno un figlio segreto? Il Principe Carlo e Camilla hanno un figlio segreto? Dall'Australia spunterebbe un possibile "erede" per il principe e la seconda moglie

Il Principe Carlo e Camilla sono genitori di un figlio segreto che vive in Australia? A quanto pare ci sarebbe una persona che sostiene di essere il loro figlio legittimo: quindi oltre a William e Harry avuti da Lady Diana, Carlo avrebbe un altro erede? E quando sarebbe nato?

La Regina Elisabetta II, che recentemente ha avuto un malore che ha destato preoccupazione in tutto il Regno Unito, non può stare un attimo in pace. E prima lo scandalo di Andrea. E poi Harry e Meghan che abbandonano la Casa Reale inglese. E ora un figlio segreto nato dalla relazione tra Carlo e Camilla quando l’erede al trono, primo in linea di successione, era ancora sposato con Lady Diana.

Carlo era ancora sposato con Diana Spencer. Camilla era ancora sposata con Andrew Parker Bowles. Ma già aveva cominciato a frequentarsi. Lei era l’amante del principe. E pare che proprio a quei tempi i due siano diventati genitori di un bambino, oggi ormai adulto. Secondo il Daily Mail si tratterebbe di un ingegnere di origini britanniche che vive in Australia da quando è stato adottato.

Quest’uomo, che si chiama Simon Dorante-Day, è convinto di essere il figlio di Carlo e Camilla e ha anche intrapreso un’azione legale contro Buckingham Palace per eseguire un test del Dna che, secondo lui, fugherebbe ogni dubbio. Oggi l’uomo ha 53 anni e non ha dubbi su chi siano i suoi genitori, sottolineando che le sue foto non mentono. Sarebbe uguale ai genitori.

Simon Dorante-Day è nato nell’aprile del 1966 a Gosport, nell’Hampshire. Quando aveva 18 mesi è stato adottato. Secondo lui sua madre era Camilla Shand, che quando lui è nato aveva 18 anni. I nonni adottivi, tra l’altro, hanno lavorato per la regina e il principe Filippo e proprio loro gli avrebbero svelato il segreto.

“So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile… Sono semplicemente un uomo in cerca dei genitori biologici e ogni strada mi ha riportato a Camilla e Charles. Ho bisogno di risposte”.