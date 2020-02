Il Principe Harry è addolorato per la morte dell’ex fidanzata Caroline Flack La morte della conduttrice britannica Caroline Flack ha sconvolto tutti, compreso il suo ex fidanzato Principe Harry che sarebbe molto addolorato per la perdita

Caroline Flack è stata trovata morta, nel suo appartamento, a Londra due giorni fa. La donna era conosciutissima nel Regno Unito oltre che per la sua carriera televisiva anche per un breve flirt con il Principe Harry risalente a molti anni prima dell’arrivo di Meghan Markle

La donna

è morta a 40 anni e l’ipotesi ormai data per certa è che si sia tolta la vita dopo che per mesi il’hanno bersagliata con pettegolezzi e retroscena su una vicenda privata in cui era coinvolto il suo ex fidanzato

In Gran Bretagna molti volti noti si sono scagliati contro la stampa accusando i giornali di aver trattato la conduttrice con durezza e averla perseguitata fino al gesto estremo. Una macabra coincidenza: anche Meghan Markle, l’attuale moglie del Principe Harry, è stata presa di mira dai tabloid inglesi, tanto che il marito l’ha difesa in moltissime occasioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Burton (@mrlewisburton) in data: 9 Nov 2019 alle ore 2:54 PST

Proprio il Principe Harry, seppur non ha commentato direttamente l’accaduto, è molto addolorato da tale perdita e chi lo conosce da vicino lo descrive come “rattristato” e “arrabbiato” per quanto successo

Ad oggi ancora non è chiaro cosa sia successo tra Caroline Flack e il suo fidanzato Lewis Burton. Sembra che lo scorso 12 dicembre la donna lo aveva aggredito e il tennista ha riportato delle ferite alla testa, per lei è stato aperto un processo

Lo sportivo però, l’ha difesa su Instagram ma il tribunale inglese ha deciso di non accettare le revoche delle accuse da parte del compagno. Ecco cosa scrisse al tempo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline (@carolineflack) in data: 27 Nov 2019 alle ore 9:09 PST

“Sono stanco di queste bugie e degli attacchi alla mia ragazza. Questa non è una caccia alle streghe, c’è di mezzo la vita di qualcuno. Caroline è adorabile e non se lo merita. Questo tipo di attenzione, queste speculazioni sono eccessive da sopportare, per una sola persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline (@carolineflack) in data: 24 Ago 2019 alle ore 7:54 PDT

In fondo sono anche io un essere umano, e non rimarrò in silenzio nel momento in cui avrò una storia da raccontare, e una vita da continuare a vivere. Ora mi prenderò del tempo per me, per stare meglio, per imparare le lezioni che alcune situazioni nelle quali mi sono trovata hanno da insegnarmi”.