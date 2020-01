Il principe Harry ha problemi di salute dalla nascita di Archie Harry starebbe male dalla nascita del figlio Archie; ecco come ha descritto il suo chirurgo di fiducia svela le sue condizioni di salute

Il principe Harry ha problemi di salute dalla nascita di Archie. A dirlo è un chirurgo che lo conosce bene. Il medico parla di patologie mentali (abbastanza comuni nella nostra società) come ansia, disturbi da stress e altre problematiche più o meno gravi.

Meghan Markle e il Principe Harry si sono sposati nel Regno Unito, il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Hanno coronato il loro sogno d’amore davanti alla Royal Family. A distanza di un anno, il 6 maggio 2019, è nato Archie (nome completo: Archie Harrison Mountbatten-Windsor). Da allora la vita di Harry è cambiata e non sembrerebbe solo in bene.

Il neo-padre è stato gettato in un vortice di emozioni che lo hanno travolto. Si vede anche dall’evoluzione della sua folta capigliatura di colore rosso: complice la genetica e lo stress che lo tormenta, i capelli del principe Harry sembrano diminuire giorno dopo giorno, sulla scia di quelli del fratello William.

Il principe Harry ha perso la madre, Diana Spencer, quando era ancora un ragazzo in un incidente d’auto che, tra le probabili cause, ha avuto anche i paparazzi. La principessa Diana stava cercando di scappare da loro quando la macchina si è schiantata in una galleria a Parigi.

Henry, da allora, teme che la storia potrebbe ripetersi per la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Lui vorrebbe tenerli lontani dal clamore mediatico ma non ci riesce e questo lo fa stare male. Non a caso, il principe Harry ha anche sponsorizzato una campagna mediatica che sostiene le persone affette da malattie mentali.

Un chirurgo che conosce bene Harry e la sua famiglia ha confermato che il principe soffrirebbe di stress e ansia. Ecco perché, l’allontanamento dalla famiglia reale e il trasferimento in Canada, a Vancouver, sarebbe stata l’unica opzione per lui e per la giovane moglie Meghan Markle.