Il principe William e Kate Middleton: partita virtuale a Bingo con la casa di riposo In una casa di riposo inglese è stata fatta una bellissima partita a bingo virtuale con la partecipazione del Principe William e Kate Middleton

Il Principe William e Kate Middleton hanno deciso di organizzare una bella sorpresa per gli ospiti di una casa di riposo inglese: hanno organizzato una bellissima partita a bingo virtuale. I due reali hanno deciso di intrattenere gli ospiti anziani in video collegamento, regalando un’emozione unica e pubblicando il tutto sui loro social.

Per far sentire ai loro sudditi la loro presenza costante, nella guida della nazione Britannica, i duchi di Cambridge hanno, in questo periodo, organizzato diverse attività in collegamento da remoto per far sentire la loro vicinanza al popolo. Questo è il caso della partita a bingo virtuale organizzata con una casa di riposo in Galles, regalando sorrisi e speranza.

La casa di riposo in questione è la Shire Hall Care House e si trova a Cardiff, nel Galles del sud. Per tutta la diretta ci sono state risate e scherzi, che hanno reso gioiosi e felici non solo gli anziani e lo staff della struttura, ma anche gli stessi reali, che hanno partecipato attivamente e con serenità. Dopo la partita, hanno chiacchierato con gli ospiti, cercando di capire come stessero passando e vivendo questo periodo così critico e difficile.

Infine, per concludere in bellezza, hanno ringraziato di vero cuore lo staff che si prende cura, costantemente, degli ospiti della struttura, 24 ore su 24. Questo, però, non è stato l’unico evento organizzato con il sociale e per il popolo. Da quando è iniziata la situazione attuale, hanno organizzato eventi da remoto come non mai precedentemente. Secondo l’esperta di cronache reali Katie Nicholl, questi gesti sono ottimali per la loro carriera.

Infatti, con la regina Elisabetta II che sta pian piano uscendo di scena, pare che tutto ciò “è incoraggiante, per la Gran Bretagna e in particolare per gli osservatori reali, vedere come sarà il futuro della Corona”. La loro presenza costante è decisamente di grande auspicio per quello che sarà il futuro della Gran Bretagna.

Inoltre, in questo modo dimostrano tutta la loro umanità e di non essere dei mostri mitologici, lontani anni luce dal popolo, cosa che, fino a questo momento, dei reali si era davvero pensato.