Il retroscena sul ritorno in Rai di Massimo Giletti Sono diversi i cambiamenti che ci saranno dopo l'emergenza sanitaria in casa Rai: nei retroscena si parla anche di un ritorno di Massimo Giletti in casa Rai

L’emergenza sanitaria in corso sta portando con sé diversi cambiamenti in casa Rai. Nei retroscena si parla anche di un ritorno in casa Rai di Massimo Giletti. Questo è dovuto principalmente dal fatto che in questi tempi si era puntato molto sulle fiction, ma non essendoci la possibilità di registrare, si ricomincia con show fattibili.

L’arrivo di questa emergenza sanitaria, nel mondo dello spettacolo e della televisione, sta causando non pochi cambiamenti. Primo fra tutti è il cambiamento che riguarda la messa in onda dei programmi televisivi. Infatti, oltre al fermo di molte trasmissione, è possibile che avverranno notevoli cambiamenti anche in seguito.

Rai, in questi ultimi tempi, aveva puntato molto sulle fiction, che hanno raccolto non poco successo. L’emergenza in corso, però, ha bloccato tutte le registrazioni delle puntate sui set televisivi. Perciò, con molta probabilità, ci sanno dei ritorni per quanto riguarda degli show praticabili ed abbordabili.

Per questo, si parla anche di un ritorno di Massimo Giletti nel panorama televisivo della Rai. Questa opzione sembra abbordabile principalmente in base a delle affermazioni fatte sulla Rai da alcune testate giornalistiche, la quale intenderebbe riproporre degli spettacoli “must del passato professionale”.

Così affermano le testate in questione: “Il riferimento è alle serate di spettacolo che lo hanno visto protagonista 4 anni fa e che ebbero l’ardire di superare in termini di ascolti Tu si que vales. Parliamo in particolare delle due serate dedicate ai grandi successi di Mogol. Ma ottimi ascolti ebbero anche i programmi dedicati ad Andrea Bocelli e a Zucchero”.

Dopo l’esilio da La7, questa sembrerebbe la condizione più favorevole per il giornalista, il quale potrebbe essere coinvolto in programmi dedicati all’intrattenimento, che lo vedrebbero in scena insieme a personaggi importanti dello spettacolo. Questo programma, inoltre, sarebbe serializzato in diverse puntate e appuntamenti. Il tutto sarebbe inoltre basato su alcune notizie trapelate direttamente da Via Mazzini.