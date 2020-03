Il ritorno di Gossip Girl è sempre più vicino Presto il ritorno di Gossip Girl: il cast è quasi al completo

Gossip Girl tornerà a ravvivare la vita degli abitanti dell’Upper East Side, il quartiere dove l’elite di Manhattan svolge la sua vita. Sono stati annunciati i nomi di altri membri del cast. A Emily Alyn Lind, Eli Brown, Whitney Peak, Johnathan Fernandez e Jason Gotay si aggiungono gli attori Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat e Zion Moreno.

Nuovi abitanti quindi per l’Upper East Side. Il cast del reboot di Gossip Girl, in onda prossimamente sulla nuova piattaforma streaming HBO Max, è ormai quasi al completo e non sfugge che si tratta di attori che con Serena, Blair e Chuck hanno poco a che vedere, ma qualcosa del vecchio Gossip Girl è rimasto. Delle vecchie star, infatti, ha confermato la sua presenza solamente l’attrice Kristen Bell, che tornerà a fare la voce narrante.

Del cast, per ora, faranno parte Emily Alyn Lind (l’attrice di “Code Black” e “Revenge”), Eli Brown (vista in “Pretty Little Liars: The Perfectionists”), Whitney Peak (“Le terrificanti avventure di Sabrina”), Johnathan Fernandez (“Lethal Weapon”) e Jason Gotay. A loro si aggiungono gli attori Thomas Doherty (ha recitato in “Legacies”), Tavi Gevinson (“Scream Queens”), Adam Chanler-Berat (“Next to Normal”) e Zion Moreno (“Claws”).

Non sappiamo ancora niente invece del loro ruolo all’interno della seria anche se, a guardare gli attori è impossibile non notare la somiglianza tra Thomas Doherty e Chuck Bass, che sia lui il nuovo re di Manhattan? Qualcosa sulla trama però è già trapelato.

Sappiamo infatti che la storia sarà ambientata circa otto anni dopo l’originale e racconterà la vita di giovani adolescenti ai tempi dei social. I protagonisti anche questa volta frequenteranno il liceo alla Constance Billard School, la stessa scuola privata dove un tempo si riunivano Serena, Dan, Blair, Nate e Chuck. L’obiettivo, quindi, è di mostrare come la vita sia cambiata radicalmente alla luce delle nuove tecnologie, in così poco tempo. Al Vulture Festival, Joshua Safran, ideatore della serie, aveva anticipato alcune novità tra cui la presenza di attori di colore e di storie LGBTQI annunciando anche un grande colpo di scena.

Che si tratti del ritorno di uno dei personaggi storici di Gossip Girl? Quello che sappiamo al momento è che solo Kristen Bell ha firmato il contratto, ma le porte non sono chiuse per gli altri attori. Cosa ci riserverà il Gossip Girl 2.0? Non ci resta che attendere.