Il salone nautico di Venezia e rinviato. Ma si pensa già al futuro Rinviato anche il salone nautico a Venezia a causa del Coronavirus

Sono tantissimi gli eventi, le manifestazioni e gli spettacolo rinviati a causa del Coronavirus, ma l’Italia e il mondo intero non possono fermarsi. Ecco quindi che il salone nautico di Venezia sarà rinviato, ma si è già al lavoro per l’appuntamento del 2021.

A causa del perdurare dell’epidemia Covid -19 e alle misure che da giorni tutti i Paesi nel mondo stanno varando e attuando per bloccare gli spostamenti internazionali si è scelto di rinviare la manifestazione al 2021, in linea con altre primarie manifestazioni fieristiche come il Salone del Mobile e il Vinitaly.

Le restrizioni in atto non creano i necessari presupposti per lo svolgimento delle normali attività che sono alla base di un evento fieristico internazionale. La decisione di posticipare la kermesse di un anno, non sovrapponendosi ad altre rassegne analoghe, già calendarizzate in Italia nel secondo semestre, è stata scelta, oltre che per evidenti motivazioni prudenziali legate all’emergenza sanitaria, in accordo con le aziende e gli operatori del settore nautico con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per il rilancio del comparto.

Nei prossimi mesi continueranno i lavori di infrastrutturazione dell’Arsenale di Venezia, sede ospitante del Salone, dedicando attenzione alla riorganizzazione delle attività con un calendario di iniziative collaterali, tappe di avvicinamento per garantire ad aziende, operatori e pubblico un’edizione che sia all’altezza del nome di Venezia e che rappresenti una opportunità per tutta la filiera #nautica.

E’ già partita la macchina organizzativa per il 2021!