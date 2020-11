È passato più di un mese, ma solo ora Ilaria D’Amico ha deciso di rompere il silenzio e parlare della scomparsa della sorella. La donna, fino ad ora, non aveva fatto cenno al dramma familiare che l’ha travolta.

Ilaria D’Amico ha rilasciato un’intervista al settimanale F. raccontando le circostanzi della precoce morte della sorella Catia. Il periodo è ovviamente amplificato e reso difficoltoso dalla pandemia che stiamo vivendo.

Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo.

Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei.

La donna è da un po’ che si è ritirata dalle scene. Ora, la conduttrice ha spiegato cosa c’è davvero dietro al suo addio al calcio. La voglia di dedicarsi alla famiglia e ai figli.

Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Era già da un po’ che volevo cambiare. Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza.

Per Ilaria D’Amico non sono stati tempi facili, ma saper di poter contare sul compagno Gianluigi Buffon e i suoi figli le ha reso più lieve la sofferenza.

Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia.

Per un po’ probabilmente non vedremo la conduttrice e giornalista sportiva sul grande schermo, le servirà del tempo per elaborare il lutto soprattutto in un momento come questo.