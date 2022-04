Ilary Blasi è stata ospite da Francesca Fagnani a Belve. La presentatrice dell’Isola dei Famosi è tornata sull’argomento che ha fatto tanto chiacchierare nei mesi scorsi: la rottura con Totti.

Già nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin aveva smentito ogni cosa spiegando che dietro al gossip c’è stata una montatura delle principali riviste al femminile. Ora la donna conferma:

La conduttrice, poi, inaspettatamente ha tirato in ballo Fabrizio Corona che ha dei trascorsi poco piacevoli con la showgirl romana e la donna ha confermato:

Sì Fabrizio mi ha causato un dolore, anche perché avevo 23 anni. Scrisse di una storia tra Flavia Vento e mio marito. Se dietro a quest’ultima vicenda di rumor su tradimenti c’è qualcosa del genere? Sinceramente non c’ho pensato. Onestamente non ho pensato a lui. Però adesso me ce stai a fa pensà a lui.

Quando sono uscite le notizie non ho avuto il suo nome in mente. Anche perché è partito tutto da altri giornali non credo a roba sua. Penso che sia un complotto, ma non saprò mai chi c’è dietro con sicurezza. Se un dubbietto mi è venuto? No, penso soltanto che sia un’organizzazione. Comunque la nostra coppia non sarebbe capace di superare un tradimento. E qui parlo per entrambi.