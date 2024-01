Ilary Blasi a Verissimo, l’inaspettato retroscena: “Cristiano Iovino mi rivelò delle cose su Totti”

Ilary Blasi a Verissimo sgancia un’altra inaspettata e importante indiscrezione che vede protagonista Francesco Totti. Quest’ultimo infatti, sarebbe reduce da alcune dichiarazioni rilasciate nel privato da Cristiano Iovino.

La nota conduttrice nei giorni scorsi è tornata a Verissimo pronta a lanciare il suo libro “Che Stupida”. Al suo interno parla della sua storia d’amore con Francesco Totti partendo dal primo incontro fino al momento della separazione.

Un tuffo e un percorso nei ricordi fino al momento dell’addio sul lato sentimentale che li ha visti entrambi prendere due strade diverse. Davanti a Silvia Toffanin quest’ultima ha però svelato un retroscena per il quale, ha ringraziato Cristiano Iovino. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ilary Blasi a Verissimo: “Cristiano Iovino mi rivelò delle cose su Totti”

In attesa dell’uscita del suo libro, Ilary è tornata al centro dello studio di Verissimo per rilasciare nuove e del tutto inaspettate rivelazioni. È proprio la nota conduttrice a spiegare: “Scrivere è stata un’esperienza catartica, tipo una seduta di psicoterapia. Mi ha fatto bene”.

Ilary Blasi ha voluto raccontare quali erano alcuni segnali che avrebbero, nel corso del tempo, farle capire cosa stesse succedendo al proprio matrimonio. “Sicuramente quando non si presentò al mio compleanno con una scusa di lavoro. Le delusioni sono state tante, non solo quella. Tantissime. Sicuramente queste ferite ti permettono di voltare pagina più rapidamente. Quando si rompe qualcosa dentro, la fiducia o la stima, questo ti permette di essere più lucida per superare tutto. Erano continui sc**fi in faccia, mi tenevano sveglia” spiega Ilary.

Infine, la stessa Blasi è tornata a parlare di Cristiano Iovino spiegando: “Faccio una premessa. C’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo, mi viene da ridere perché per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso, perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste, a dicembre. Mi sorprende fino a un certo punto”.

“Cristiano lo ringrazierò sempre. Come ha detto lui, a settembre del 2022 venne al Ronin, a Milano, dopo l’annuncio della separazione, ma non al mio compleanno, era la festa della mia agente. Mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente” termina Ilary Blasi.