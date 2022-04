Giovedì 31 marzo il survival game di Canale 5 non ha mostrato solamente i nervi già tesi dei naufraghi. E un’eliminazione davvero importante. Gli occhi di tutti, infatti, erano puntati sul look di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, in total black con un abito da sera lungo con spacco laterale e generosa scollatura su seno e schiena.

Ilary Blasi ha scelto di apparire al top indossando un bellissimo abito da diva impreziosito da gioielli maxi che illuminavano il suo total look black, dopo aver indossato un abito scintillante e una retina di cristalli. Questa volta dal suo guardaroba è uscito un abito sottoveste.

Abito che le lasciava scoperta la schiena e offriva un decolleté davvero generoso. Senza dimenticare lo spacco laterale, che mostrava il suo fisico perfetto, accentuato anche dai tacchi a spillo che hanno slanciato la sua figura per tutta la serata.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi in total black: chi ha firmato il suo look?

La conduttrice si è affidata ancora una volta allo stilyng di Silvia Giacò. Per lei un abito griffato Alice and Olivia, che si può trovare anche su Zalando al costo di 435 euro.

La presentatrice del programma televisivo di Canale 5 ha scelto di abbinare all’abito di Alice and Olivia un paio di sandali con zeppa del brand Le Silla in fucsia: è il modello Scarlet e costa 598 euro.