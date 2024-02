Ilary Blasi cambia vita: una nuova avventura la allontana definitivamente dalla tv!

Ilary Blasi dice addio alla televisione per cimentarsi in un progetto più grande. Di che cosa si tratta?

È da un po’ di tempo che Ilary Blasi non appare in tv se non durante delle sporadiche interviste dove racconta la sua storia. Pare però che dopo la realizzazione del documentario “Unica” la conduttrice abbia deciso di allontanarsi definitivamente dalla televisione. Che cosa starà combinando?

Ilary Blasi a Verissimo

Una nuova avventura sembra aver coinvolto attivamente l’ex letterina di “Passaparola”. Scopriamo insieme su quale aspetto sta facendo volgere la sua vita.

Ilary Blasi abbandona l’Isola dei famosi: ecco dove e quando potremmo vederla

La bella Ilary Blasi è sempre stata una conduttrice di successo, motivo per cui negli ultimi anni ha condotto con grande determinazione programmi di punta. Tra questi il “Grande Fratello” e “L’Isola dei famosi”. Oltre ad essere professionale e a rivelarsi tremendamente accattivante nei confronti del pubblico, Ilary si è sempre contraddistinta grazie a quella dose di autoironia che ha contribuito a renderla molto valida agli occhi dei telespettatori.

Ilary Blasi

In molti si aspettavano che la conduzione de L’Isola dei famosi venisse affidata all’ex letterina di Passaparola ma così non è stato. Qualche mese fa è infatti stato divulgato l’annuncio secondo il quale la conduzione del reality show più survivor di Canale 5 sarebbe passato in mano a Vladimir Luxuria.

Ci si è quindi chiesti se Pier Silvio Berlusconi avesse deciso di recidere ogni tipo di contratto con Ilary, ma questo ha prontamente smentito. Per l’amministratore delegato di Mediaset, infatti, Ilary è un fiore all’occhiello e come tale va premiato e protetto. L’uomo ha poi parlato di un programma che le verrà affidato e che molto probabilmente permetterà alla giovane donna di sperimentare una via molto diversa da quella della tv.

Non solo tv per Ilary Blasi: quando la conduzione si unisce alla musica e al cinema

Credits: Gossip News

In realtà la bella era Ilary Blasi non si allontanerà definitivamente dagli schermi televisivi, ma si dedicherà ancora una volta alla conduzione. L’ex presentatrice di Canale 5 ha infatti ricevuto una proposta molto allettante da Pier Silvio Berlusconi ed è stato proprio “Tv Blog” ad enunciarne le caratteristiche.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe infatti deciso di affidare la conduzione di “Battiti live 2024” proprio a Ilary Blasi. In questo modo la donna potrebbe continuare a fare ciò che ha sempre fatto, avvicinandosi a un mondo sul quale ha sempre fantasticato ovvero quello musicale.

Ilari Blasi

Ma non è tutto! Sembrerebbe inoltre che Ilary Blasi sia stata contattata dal regista Giampaolo Morelli per debuttare a livello cinematografico. Il film in questione dovrebbe intitolarsi “L’amore e altre seghe mentali“. Si tratta di un ottimo riscatto per questa bravissima conduttrice che, sotto il frangente amoroso, non ha di certo vissuto un bel momento! Che dire, non ci resta che attendere l’uscita del film nelle sale per capire in che modo se la caverà Ilary nelle vesti di attrice.