Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si continua a parlare dei presunti flirt dei due. Detto dell’ex capitano della Roma che ormai ha quasi ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi, a restare avvolto nel mistero è il ragazzo che avrebbe mandato i famosi messaggini sul cellulare della Blasi.

All’inizio si erano fatti diversi nomi, ora il Corriere della Sera ha tirato in ballo una vecchia conoscenza che in passato è stato l’ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori. Stiamo parlando di Cristiano Iovino.

Fonte: web

Secondo il famoso quotidiano il destinatario di questi messaggini trovati da Totti sul cellulare della moglie sarebbe proprio Cristiano.

“Ma l’uomo misterioso chi è? Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel” – si legge sul quotidiano.

Anche Dagospia conferma la notizia su Ilary Blasi

Anche Dagospia che sta seguendo da tempo le vicende della coppia e che fu uno dei primi a lanciare la notizia della crisi tra Totti e Blasi, ha confermato l’amicizia stretta tra Ilary e Cristiano.

“Ilary Blasi via dalla pazza folla. Dopo il soggiorno sul lago di Baires, la conduttrice continua a depistare tutti e per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino nessuna valida conferma anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale” – ha scritto Ivan Rota su Dagospia.