Ospite speciale Ilary Blasi. Lo studio del Grande Fratello Vip ha decretato ieri sera il suo vincitore: la principessa Jessica Selassié. La casa ha chiuso così i battenti, dopo un lunghissimo programma durato ben 6 mesi. Lo show passa la staffetta ad un altro reality.

Alfonso Signorini invita nello studio un ex padrona di casa. Una donna che in passato è stata la presentatrice del GF. Stiamo parlando della Blasi. Ilary è venuta in studio per promuovere la partenza del suo programma: L’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 21 marzo su canale 5.

Tra Signorini e la Blasi non mancano battutine e frecciatine. L’ingresso della presentatrice viene accolto da un fragoroso applauso del pubblico e dal padrone di casa, che con un gran sorriso chiede: “Com’è tornare in quella che era stata casa tua?”.

Fonte studio GF Vip

Lei risponde: “Sono emozionatissima, tornare qui dove la mia avventura con i reality è partita, ma qui a Cinecittà non c’era nulla solo campagna adesso è tutto Grande Fratello”.

Ma non solo, parte anche una battutina al vetriolo per lui: “Io ti devo fare i complimenti Alfonso sei stato bravissimo, soprattutto coraggioso per tutto questo tempo, ma ti dico una cosa da amica, tutti lo pensano ma nessuno te lo dice: Basta, il pubblico è esasperato non ne può più”.

“Ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, ma sparisci, chiama Giucas fatti ipnotizzare fino a settembre”. Non poteva non esserci anche una riferimento alla situazione sentimentale e alle tante chiacchiere su Ilary Blasi e Francesco Totti.

Signorini alza il tiro: “A proposito di accoppiamenti, di triangoli, i rumors che sento sul tuo conto”. La showgirl coglie la palla al balzo e asseconda il gioco: “Ah non sai nulla? Leggi che sono separata in casa e che sto divorziando sì”. Alfonso continua a punzecchiare: “Se vuoi ti posso prestare Alex Belli”.