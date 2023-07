Ilary Blasi, ecco in quale programma potremmo vederla

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in Brasile insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. Dopo la fine dell’Isola dei Famosi per lei alcuni mesi di relax.

In realtà, nonostante abbia un contratto con Mediaset fino al 2026, il suo futuro nell’azienda del biscione è tutto da decifrare. Tutto ruota attorno all’Isola dei Famosi perché sta avanzando l’ipotesi di uno stop di un anno.

Fonte: web

Pier Silvio Berlusconi in fase di presentazione dei nuovi palinsesti ha avallato l’ipotesi di un anno sabbatico per il reality che si svolge in Honduras, soprattutto dopo gli ascolti bassi di quest’anno.

Quindi non è chiaro quale sarà il ruolo di Ilary in vista della prossima stagione. Nel frattempo però si è fatta avanti una nuova ipotesi su dove potremmo vederla di nuovo. Si tratta di una trasmissione che ha già condotto in passato e che potrebbe vederla tornare.

A lanciare lo scoop il blogger Gianluca Paganotti che ha svelato come Ilary Blasi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini per l’edizione 2024 del Grande Fratello.

La conferma o meno di Signorini al timone del GF dipenderà da come andrà l’edizione di quest’anno in partenza a settembre. Se gli ascolti dovessero superare il 15% medio di share allora Signorini potrebbe essere riconfermato. In caso contrario, Ilary Blasi potrebbe riprendere il suo posto il prossimo anno in quel Grande Fratello che ha già condotto in passato con risultati incoraggianti.

Intanto deve anche fare i conti con una polemica scaturita su suoi social. Una fan ha scritto sotto un post Instagram del suo atteggiamento avuto in Brasile. “Ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa” – ha scritto ricevendo molti like. Ilary ha preferito non rispondere.