Ilary Blasi, ecco quanto le costerebbe mantenere la villa all’Eur

In questi ultimi giorni ci sono stati alcuni sviluppi in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto emerso dai quotidiani nazionali, pare che la prima sentenza del Tribunale civile di Roma abbia stabilito l’ex calciatore sia costretto a versare un assegno di ben 12500 euro al mese per i tre figli. Alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, invece, è stata data la possibilità di rimanere a vivere nella villa all’Eur.

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la mega villa all’Eur in cui Ilary Blasi continuerà a vivere dopo la decisione della sentenza del Tribunale civile di Roma. Il ‘Corriere della Sera’ ha trattato i costi mensili di gestione della casa e le cifre sono a dir poco esorbitanti.

Queste sono le parole emerse dal noto quotidiano:

Ilary Blasi potrà disporre come più le piace della mega-villa all’Eur a cui aveva già cambiato le serrature. Però dovrà pure pagarne, almeno in parte, gli altissimi costi di gestione e si parla di 30 mila euro al mese, mica spiccioli.

E, continuando, il noto giornale ha poi proseguito:

Proporzionati a una gigantesca proprietà da 1.500 metri quadri, valore stimato sui 18 milioni, con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza, dotata persino di un macchinario per la separazione automatica della spazzatura.

Nonostante le indiscrezioni che stanno circolando riguardo i costi di gestione della villa, è fondamentale sottolineare che al momento si tratta di rumors e le notizie in circolazione non sono ancora state né confermate né smentite. Non ci resta che scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.