Ilary Blasi fatta fuori da Mediaset? Lo scoop bomba lanciato da Dagospia

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Mediaset stia pensando al futuro professionale della conclusione. Scopriamo insieme la rivelazione bomba fatta da ‘Dagospia’.

L’Isola dei Famosi si è da poco conclusa ma in queste ore pare che Mediaset stia lavorando per decidere il futuro lavorativo dell’ex moglie di Francesco Totti. In seguito alla chiusura in negativo del reality, che pare abbia registrato degli ascolti bassissimi, l’azienda starebbe pensando a quale sarà il futuro della conduttrice.

Queste sono state le parole di ‘Dagospia’, il giornale diretto da Roberto D’Agostino, a riguardo:

Ilary è naufragata. Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con Pier-Silvia Toffanin può salvarla.

Ma non è la prima volta che ‘Dagospia’ affronta questo argomento. Qualche settimana fa, infatti, il giornale diretto da Roberto D’Agostino aveva rivelato:

Qualche dubbio aleggia anche su Ilary Blasi, che però può vantare il supporto e la lunga amicizia con ‘Pier-Silvia’ Toffanin. Le due, un tempo colleghe letterine a Passaparola, sono anche nella stessa scuderia, la Notoria di Graziella Lopedota.

Ilary Blasi fatta fuori da Mediaset? Le parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scher

Nonostante i rumors sulla conduttrice, in seguito alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi, il diretto di Canale 5 Giancarlo Scher ha commentato l’edizione del reality con queste parole: