Ilary Blasi fuori da Mediaset? Ecco la decisione di Pier Silvio Berlusconi

In seguito alla rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi ha attuato in casa Mediaset, sono molti coloro che si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Ilary Blasi nell’azienda. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘Dagospia’ ha fornito ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Scopriamo insieme cosa ne sarà della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi fuori da Mediaset? In questi giorni il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta però il motivo non è legato alla sua situazione sentimentale ma bensì al suo futuro lavorativo in casa Mediaset.

A svelare importanti retroscena in merito a questa vicenda tanto chiacchierata è stato il giornale ‘Dagospia’. Il magazine diretta da Roberto D’Agostino ha infatti rivelato che:

Ilary Blasi cacciata da Mediaset”. La notizia circola da settimane, complice l’assenza di un programma in palinsesto con la sua conduzione nella stagione autunnale. La campagna, cavalcata con forza anche da testate di primo piano, in realtà assume toni più netti e disastrosi rispetto alla realtà dei fatti. Ilary Blasi non è Barbara d’Urso e nemmeno Belen Rodriguez, non è un nome inviso all’azienda. Non era un nome nel mirino, non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto.

E, continuando, è stato poi aggiunto che:

In realtà, come già spiegato da Pier Silvio Berlusconi, molto dipenderà dalla presenza dell’Isola dei Famosi in palinsesto a inizio 2024. Il reality tornerà con molta probabilità su Canale 5 e Ilary potrebbe essere ancora una volta alla conduzione.

Per poi concludere: